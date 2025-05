Es sind deutliche Worte, die der Kommandeur des Landeskommandos der Bundeswehr in Baden-Württemberg in den vergangenen Monaten immer wieder in den Mund genommen hat. „Es muss jedem hier klar sein, dass wir in einem Zielland eines Gegners leben“, sagte er erst vergangene Woche bei einer Veranstaltung im Landtag und: er sei sicher, dass manche Rakete in Kaliningrad Stuttgart in ihrem Zielcomputer habe. „Das ist hier ein lohnendes militärisches Ziel“, sagt Giss mit Blick auf die hiesige Autoindustrie.