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Umfrage Wer backt die besten Brezeln im Kreis Böblingen? - Ein klarer Sieger

Umfrage: Wer backt die besten Brezeln im Kreis Böblingen? - Ein klarer Sieger
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Brezeln werden auch schwäbische Schnuller genannt – welches Kind lutscht nicht gern im Buggy daran herum? Foto: Sina Schuldt/dpa

In einer Umfrage wollten wir wissen, wer die leckersten Brezeln im Kreis Böblingen backt. Die Teilnehmer haben einen klaren Favoriten.

Böblingen: Leonie Schüler (lem)

Ein Leben ohne Brezeln ist möglich, aber sinnlos. Bei dieser Weisheit sind sich wohl die meisten Schwaben einig – und ganz bestimmt jene, die an unserer Umfrage teilgenommen haben. Wer backt die besten Brezeln im ganzen Landkreis? Das wollten wir von unseren Lesern wissen. Knapp 3000 Brezel-Fans (2781 genau) haben abgestimmt.

 

Trotz der großen Beteiligung ist unsere Erhebung natürlich nicht repräsentativ. Auch wenn es einen klaren Sieger gibt, verteilen sich die Stimmen auf mehr als 60 verschiedene Bäckereien im Kreis. Das zeigt: Gute Brezeln gibt es vielerorts im Landkreis.

Schauen wir auf jene Bäckereien, die es in der Umfrage an die Spitze geschafft haben. Auf den achten Platz schafft es die Bäckerei Wörner aus Jettingen, für die 76 Brezelfans abgestimmt haben. Das ist beachtlich, denn das Geschäft von Bäckermeister Holger Wörner hat keine Filialen. Und es gehört zu den ältesten im Kreis: Sieben Generationen haben die Backstube seit 1798 geführt. Bei Instagram gibt der Bäcker Einblicke in sein Tun – unter anderem wird gezeigt, wie die Brezeln von Hand geschlungen werden. Zweimal, 2005 und 2017, hat das Gourmetmagazin Der Feinschmecker die Bäckerei als eine der besten Deutschlands ausgezeichnet.

Kleine Bäckereien mit großen Brezel-Fans

Auf Platz sieben der Brezel-Umfrage liegt die kleine Bäckerei Jauss in Deufringen mit 86 Stimmen. Bis September 2025 führten die beiden Brüder Martin und Helmut noch eine Filiale in Dachtel, die sie aber schließen mussten, als Martin Jauss in den Ruhestand ging. Helmut Jauss macht in Deufringen weiter mit den Brezeln, die im Raum Aidlingen den Ruf haben, die besten der Welt zu sein.

Katharina Treiber steht an der Spitze der großen Bäckerei aus Steinenbronn. Foto: Stefanie Schlecht

Auf Platz sechs schafft es die Bäckerei Treiber; 91 Menschen haben für die Brezeln aus der Steinenbronner Backstube votiert. Dort hat eine Frau das Sagen: Katharina Treiber führt das Geschäft seit 2020 in vierter Generation, ihr Urgroßvater Emil hatte es 1905 in Echterdingen gegründet. Inzwischen gibt es 41 Filialen, die Katharina Treiber individuell gestaltet. Ist viel Betrieb, schiebt die Chefin auch mal selbst Brezel-Bleche in den Ofen.

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Mit 96 Stimmen knapp davor liegt Bäcker Baier aus Herrenberg, ein Traditionsbetrieb seit 1835. Jochen Baier, der den Titel Brot-Weltmeister trägt, führt das Unternehmen in sechster Generation. Verkauft werden seine Backwaren in drei Geschäften in Herrenberg, außerdem in der Markthalle in Stuttgart sowie auf Wochenmärkten in Tübingen und Nagold. Baiers Brezeln sind auch bei Politikern beliebt: Vergangenes Jahr probierte der damalige Ministerpräsident Winfried Kretschmann Baiers Laugengebäck auf seiner Landkreistour und lobte sie in höchsten Tönen. Auch sein Nachfolger Cem Özdemir besuchte Baier im Wahlkampf und fand Gefallen daran, dass dessen Brezeln in Bio-Qualität und vegan sind.

Tim und Klaus Wunschik (von links) eint die Leidenschaft für gute Backwaren. Foto: Leonie Schüler

Auf Rang vier liegt der Deckenpfronner Bio-Bäcker Wuschels Backstube, den 126 Menschen für den besten Brezelbäcker im Landkreis halten. Das Geschäft wird vom Vater-Sohn-Gespann Klaus und Tim Wunschik geführt. Die beiden sind von der Bioland-Brotprüfung mit diversen Gold- und Silbermedaillen ausgezeichnet worden. Neben dem Hauptgeschäft in Deckenpronn gibt es sechs Filialen in Bondorf, Gärtringen, Nufringen, Darmsheim, Kuppingen und Nagold. Gebacken wird mit regionalen Zutaten in Bio-Qualität.

Große und kleine Bäckereien auf dem Brezel-Siegertreppchen

Kommen wir zum Siegertreppchen. Bronze geht mit 196 Stimmen an die Bäckerei Raisch, die in Calw-Oberriedt produziert. Mittlerweile gibt es über 40 Raisch-Filialen, von denen viele im Schwarzwald liegen. Im Landkreis Böblingen ist Raisch unter anderem in Böblingen, Schönaich, Altdorf, Hildrizhausen, Aidlingen und Waldenbuch vertreten.

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Silber geht an die Bäckerei Renz aus Weil der Stadt, für die 239 Brezel-Fans abgestimmt haben. Die Backstube ist laut Geschäftsführer Joachim Renz die kleinste im Kreis Böblingen. Die Traditionsbäckerei gibt es seit 1930, die Brezeln werden damals wie heute von Hand geschlungen. Der Betrieb wurde vielfach vom Deutschen Brotinstitut ausgezeichnet, der Renz-Brezel wurde 2022 die Goldmedaille verliehen.

Und der Gewinner? Ist der Bäcker Sehne aus Ehningen, für den 521 Fans abgestimmt haben. Den Betrieb gibt es seit 1957. Der Gründer Heinrich Sehne spezialisierte sich damals auf die Herstellung und den Vertrieb von Holzofenbrot. Er buk mit zwei Steinöfen und belieferte mit einem VW-Bus Milchläden in Stuttgart. Heute gilt Sehne als größte Bäckerei der Region Stuttgart mit großem Filialnetz. Die Brezeln des Familienbetriebs sind bekannt für ihre dicken Ärmchen. Geschlungen werden sie von den Roboterarmen einer Maschine, die der Chef als „revolutionär“ bezeichnet.

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