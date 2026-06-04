Umfrage Wer backt die besten Brezeln im Kreis Böblingen? - Ein klarer Sieger
In einer Umfrage wollten wir wissen, wer die leckersten Brezeln im Kreis Böblingen backt. Die Teilnehmer haben einen klaren Favoriten.
In einer Umfrage wollten wir wissen, wer die leckersten Brezeln im Kreis Böblingen backt. Die Teilnehmer haben einen klaren Favoriten.
Ein Leben ohne Brezeln ist möglich, aber sinnlos. Bei dieser Weisheit sind sich wohl die meisten Schwaben einig – und ganz bestimmt jene, die an unserer Umfrage teilgenommen haben. Wer backt die besten Brezeln im ganzen Landkreis? Das wollten wir von unseren Lesern wissen. Knapp 3000 Brezel-Fans (2781 genau) haben abgestimmt.