 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. Abstiegsangst im Autoland

Umfrage zur Autoindustrie Abstiegsangst im Autoland

Umfrage zur Autoindustrie: Abstiegsangst im Autoland
1
Bei den großen Autobauern drückt die Zollpolitik und die fehlende Nachfrage in China. Foto: imago images/Hans-Günther Oed

Fast die Hälfte der Menschen im Land fürchten, dass Stuttgart ein zweites Detroit werden könnte. Das hat eine neue Umfrage im Auftrag baden-württembergischer Tageszeitungen ergeben.

Die angespannte wirtschaftliche Lage der Industrie im Südwesten löst bei vielen Menschen im Land Abstiegssorgen aus. 28 Prozent der Befragten im aktuellen BaWü-Check befürchten, dass es ihnen in fünf Jahren wirtschaftlich schlechter gehen wird als heute. Etwa 34 Prozent glauben, dass sich nichts ändert. Lediglich 22 Prozent halten eine persönliche Verbesserung für möglich. Das ist das Ergebnis des aktuellen BaWü-Checks, einer Umfrage des Instituts für Demoskopie in Allensbach im Auftrag der baden-württembergischen Tageszeitungen.

 

Die nicht abreißenden Hiobsbotschaften der Automobilhersteller, ihrer Zulieferer und der Maschinenbauer verstärken damit die Krisenstimmung der Menschen. Selbst der erfolgsverwöhnte Luxusautohersteller Porsche droht seit voriger Woche mit einem umfangreichen Sparpaket. Die Bosch-Belegschaft muss betriebsbedingte Kündigungen fürchten, wenn 2027 das Jobsicherungsprogramm endet. Jüngste Schreckensnachricht ist der Abbau von bis zu 2500 Stellen bei Voith. Die Wirtschaftsflaute wirkt sich auch auf andere Branchen aus: Das Statistische Landesamt dürfte in diesem Jahr voraussichtlich die höchste Zahl an Insolvenzen seit 2009 verzeichnen; besonders betroffen sind Bau, Handel, Gastgewerbe und freie Berufe.

Wird Stuttgart zum zweiten Detroit?

Der gute Ruf der Autoindustrie als jahrzehntelanger Wohlstandsgarant ist ramponiert: 57 Prozent der Befragten im BaWü-Check gaben an, dass sie die Situation der Branche (sehr) stark beunruhigt. 45 Prozent treibt die Sorge um, dass der Region Stuttgart ein ähnlicher Niedergang droht wie der US-Autostadt Detroit. An die Landesregierung adressiert wünscht sich die große Mehrheit mehr Einsatz für den Wirtschaftsstandort. Alle großen Parteien haben das Thema Wirtschaft und Wohlstandssicherung vor der Landtagswahl am 8. März 2026 ganz oben auf ihrer Agenda.

Unsere Empfehlung für Sie

Mayer & Cie in Albstadt insolvent: Geschäftsführer schlägt Alarm: „Die ganze Industrie ist in Gefahr“

Mayer & Cie in Albstadt insolvent Geschäftsführer schlägt Alarm: „Die ganze Industrie ist in Gefahr“

Vor zehn Jahren war Mayer & Cie. noch Weltmarktführer für Rundstrickmaschinen – jetzt ist die Firma am Ende. Benjamin Mayer von der Geschäftsführung spricht über die Gründe.

Die Außensicht ist dagegen deutlich weniger pessimistisch: Der EVP-Fraktionsvorsitzende im Europarlament, Manfred Weber, sieht Baden-Württemberg und Bayern als Vorbilder beim Thema Innovation. „Der Süden ist Innovationsmotor in Deutschland. Diesen Spirit brauchen wir für ganz Europa“, sagte der CSU-Politiker unserer Zeitung. Der Vorstand der EVP-Fraktion tagt zurzeit in Heidelberg und fordert eine Innovationsoffensive in der EU.

Weitere Themen

BaWü-Check: Ängste um die Jobs kommen immer näher

BaWü-Check Ängste um die Jobs kommen immer näher

Die kritische Lage vor allem der Industrie führt zu Einschränkungen bei einem Gutteil der Menschen. Dies zeigt der aktuelle BaWü-Check der baden-württembergischen Tageszeitungen.
Von Matthias Schiermeyer
Umfrage zur Autoindustrie: Abstiegsangst im Autoland

Umfrage zur Autoindustrie Abstiegsangst im Autoland

Fast die Hälfte der Menschen im Land fürchten, dass Stuttgart ein zweites Detroit werden könnte. Das hat eine neue Umfrage im Auftrag baden-württembergischer Tageszeitungen ergeben.
Von Annika Grah, Rainer Pörtner
Sorge vor dem Abstieg: Kann die nächste Landesregierung diese Erwartungen erfüllen?

Sorge vor dem Abstieg Kann die nächste Landesregierung diese Erwartungen erfüllen?

Die Menschen im Land machen sich große Sorgen um die wirtschaftliche Lage. Die Erwartungen an die Landespolitik sind hoch, vielleicht zu hoch, kommentiert unsere Autorin Annika Grah.
Von Annika Grah
Verfahren wegen Geburtstagsgruß: „Beispiel staatlicher Praxisferne“ – Boris Palmer bittet Innenminister um Hilfe

Verfahren wegen Geburtstagsgruß „Beispiel staatlicher Praxisferne“ – Boris Palmer bittet Innenminister um Hilfe

Ein Datenschutz-Verfahren wegen eines Geburtstagsgrußes im Amtsblatt bringt den Tübinger OB dazu, sich an Innenminister Strobl zu wenden. Das will Palmer erreichen.
Von Florian Dürr
Kreis Sigmaringen: Auto an Bahnübergang von Zug erfasst - Fahrer stirbt

Kreis Sigmaringen Auto an Bahnübergang von Zug erfasst - Fahrer stirbt

Ein Autofahrer will bei Bad Saulgau einen Bahnübergang passieren. Ein Zug rammt sein Auto - der Fahrer erliegt seinen Verletzungen.
Gründer des Europa-Park: Roland Mack: Will nicht mit AfD-Politikern sprechen

Gründer des Europa-Park Roland Mack: Will nicht mit AfD-Politikern sprechen

Roland Mack zieht klare Grenzen: Trotz Dialogbereitschaft möchte der Gründer des Europa-Parks selbst keine Gespräche mit AfD-Politikern.
Breisgau-Hochschwarzwald: Zwei Tote bei schwerem Verkehrsunfall bei Breisach

Breisgau-Hochschwarzwald Zwei Tote bei schwerem Verkehrsunfall bei Breisach

Auf einer Bundesstraße kommt es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Sattelzug. Zwei Menschen überleben den Unfall nicht.
Baden-Württemberg: Dreijährige verletzt - Kinderwagen manipuliert?

Baden-Württemberg Dreijährige verletzt - Kinderwagen manipuliert?

Eine Mutter setzt ihre Tochter in den Kinderwagen. Das Kind schreit los. Hat der Hausnachbar eine gefährliche Substanz in den Wagen geleert?
Deutschlandweit einziger Standort: Kaufland testet Bestellterminal am Standort Rottweil

Deutschlandweit einziger Standort Kaufland testet Bestellterminal am Standort Rottweil

Kaufland testet jetzt ein neues Bestellterminal. Doch wieso fällt die Wahl bei mehr als 780 Filialen ausgerechnet auf Rottweil? Die Antwort überrascht.
Von Jasmin Cools
Baden-Württemberg: Häusliche Gewalt: Schärfere Fußfessel-Regel beschlossen

Baden-Württemberg Häusliche Gewalt: Schärfere Fußfessel-Regel beschlossen

Baden-Württemberg erlaubt künftig elektronische Fußfesseln auch bei häuslicher Gewalt. Wie das neue Gesetz potenzielle Opfer besser schützen soll.
Weitere Artikel zu Auto Automobile Industrie Konjunktur Infografik
 
 