Umfrage zur Autoindustrie Abstiegsangst im Autoland
Fast die Hälfte der Menschen im Land fürchten, dass Stuttgart ein zweites Detroit werden könnte. Das hat eine neue Umfrage im Auftrag baden-württembergischer Tageszeitungen ergeben.
Fast die Hälfte der Menschen im Land fürchten, dass Stuttgart ein zweites Detroit werden könnte. Das hat eine neue Umfrage im Auftrag baden-württembergischer Tageszeitungen ergeben.
Die angespannte wirtschaftliche Lage der Industrie im Südwesten löst bei vielen Menschen im Land Abstiegssorgen aus. 28 Prozent der Befragten im aktuellen BaWü-Check befürchten, dass es ihnen in fünf Jahren wirtschaftlich schlechter gehen wird als heute. Etwa 34 Prozent glauben, dass sich nichts ändert. Lediglich 22 Prozent halten eine persönliche Verbesserung für möglich. Das ist das Ergebnis des aktuellen BaWü-Checks, einer Umfrage des Instituts für Demoskopie in Allensbach im Auftrag der baden-württembergischen Tageszeitungen.