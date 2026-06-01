Umstrittene Atatürk-Oper Was macht der Intendant im türkischen Konsulat?
Der Intendant Viktor Schoner hat die türkische Generalkonsulin Makbule Kocak getroffen. Den Eindruck politischer Einflussnahme weist die Stuttgarter Staatsoper zurück.
Der Intendant Viktor Schoner hat die türkische Generalkonsulin Makbule Kocak getroffen. Den Eindruck politischer Einflussnahme weist die Stuttgarter Staatsoper zurück.
Ein Treffen von Opernintendant Viktor Schoner mit der türkischen Generalkonsulin Makbule Kocak hat neue Diskussionen um die geplante Oper über den türkischen Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk ausgelöst. Schoner war am vergangenen Donnerstag beim Betreten des türkischen Generalkonsulats in Stuttgart gesehen worden.