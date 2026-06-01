 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Was macht der Intendant im türkischen Konsulat?

Umstrittene Atatürk-Oper Was macht der Intendant im türkischen Konsulat?

Umstrittene Atatürk-Oper: Was macht der Intendant im türkischen Konsulat?
1
Wurde am türkischen Konsulat gesehen: der Stuttgarter Opernintendant Viktor Schoner Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Der Intendant Viktor Schoner hat die türkische Generalkonsulin Makbule Kocak getroffen. Den Eindruck politischer Einflussnahme weist die Stuttgarter Staatsoper zurück.

Ein Treffen von Opernintendant Viktor Schoner mit der türkischen Generalkonsulin Makbule Kocak hat neue Diskussionen um die geplante Oper über den türkischen Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk ausgelöst. Schoner war am vergangenen Donnerstag beim Betreten des türkischen Generalkonsulats in Stuttgart gesehen worden.

 

Die Staatsoper bestätigt auf Anfrage unserer Zeitung das Treffen mit der Repräsentantin, die für Passangelegenheiten, aber auch für die Förderung wirtschaftlicher, kultureller und gesellschaftlicher Beziehungen zuständig ist. Es habe „auf beiderseitigen Wunsch“ stattgefunden und sei Teil eines umfassenden Dialogprozesses im Vorfeld der Entwicklung des neuen Werks gewesen, sagt Sprecher Sebastian Ebling. Das Libretto befinde sich derzeit noch in Arbeit. Die Oper über Atatürk bewege sich bewusst in einem Spannungsfeld historischer Traumata, ungelöster Konflikte und konkurrierender Erinnerungskulturen. Gerade die heftigen Reaktionen auf die Ankündigung des Projekts hätten gezeigt, wie sensibel das Thema sei.

Es soll auch Gespräche mit anderen Vertretern geben

Das Gespräch mit der türkischen Generalkonsulin ist laut Ebling lediglich der Auftakt einer Reihe von Kontakten mit unterschiedlichen Akteuren. Geplant seien unter anderem Gespräche mit Vertretern armenischer, kurdischer und alevitischer Gemeinschaften. Wann und mit wem genau in den Dialog gegangen werden soll, ist nicht bekannt. Es sei nicht Zweck solcher Treffen, Einfluss auf die künstlerische Ausrichtung der Produktion zu nehmen. Zu konkreten Gesprächsinhalten äußere man sich nicht. Das zuständige Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst sei in den Prozess eingebunden.

Der Gründer der türkischen Republik: Mustafa Kemal Atatürk Foto: AFP

Von dort kommt Rückendeckung. Auf Anfrage erklärt Ministeriumssprecher Roland Böhm, man befinde sich mit der Oper im Austausch und halte es für richtig, dass angesichts der kontroversen Diskussion um die geplante Atatürk-Oper derzeit zahlreiche Gespräche geführt würden oder geplant seien. Dazu gehöre auch das Treffen mit der türkischen Generalkonsulin. „Wir sehen nicht, was gegen einen offenen Meinungsaustausch sprechen sollte“, teilt das Ministerium mit. Hinweise auf eine politische Einflussnahme aus dem Ausland auf die Produktion liegen dem Ministerium nicht vor. Zugleich gelte, dass die Kunstfreiheit und die künstlerische Unabhängigkeit der Staatsoper gewahrt bleiben müssten.

Kritik kommt unter anderem von kurdischer Seite

Dennoch befeuert das bekannt gewordene Treffen die Debatte über das Projekt weiter. Kritiker verweisen darauf, dass bereits der Eindruck einer besonderen Nähe zur offiziellen türkischen Position das Vertrauen von Gruppen beeinträchtigen könnte, die die historische Rolle Atatürks und des türkischen Staates deutlich kritischer bewerten. Avra Emin vom Deutsch-Kurdischen Forum äußert gegenüber dieser Zeitung Unverständnis darüber, dass die Gespräche nicht öffentlich angekündigt worden seien. Es sei bemerkenswert, dass der Dialog ausgerechnet mit der türkischen Vertretung beginne. Schließlich seien kurdische Organisationen die ersten gewesen, die öffentlich Kritik an dem Opernprojekt geäußert hätten.

Zudem zeigt sich Avra Emin überrascht von der Darstellung der Staatsoper, wonach Gespräche mit kurdischen Akteuren geplant seien. Von einer entsprechenden Kontaktaufnahme oder Einladung wisse sie bislang nichts. Dies werfe Fragen zur Transparenz des angekündigten Dialogprozesses auf. Auch Diradur Sardaryan, Gemeindepfarrer der Armenischen Gemeinde Baden-Württemberg, der der Oper eine fehlende historische Sensibilität bei diesem Thema attestierte und besonders den Titel „Atatürk – Die Legende von Mustafa Kemal“ kritisierte, hat bisher weder eine Antwort auf die Kritik der Gemeinde noch eine Einladung zum Dialog erhalten.

„Keine politische Einflussnahme“, heißt es von der Staatsoper

Die Staatsoper weist durch ihren Sprecher den Eindruck politischer Einflussnahme zurück. Ebling hebt die in Deutschland garantierte Kunstfreiheit hervor, die nicht nur das fertige Werk, sondern den gesamten künstlerischen Entstehungsprozess schütze. Entscheidungen über Inhalt, Dramaturgie und Darstellung lägen ausschließlich bei Intendanz und künstlerischem Team. Die Oper über Atatürk bilde dabei keine Ausnahme.

Weitere Themen

Betreuung im Kosten-Vergleich: So günstig ist Kita in Stuttgart – das zahlen Eltern in der Region

Betreuung im Kosten-Vergleich So günstig ist Kita in Stuttgart – das zahlen Eltern in der Region

Die Gebühren für Kita und Kindergarten schwanken von Ort zu Ort. Ein Vergleich in der Region zeigt, dass die Betreuung in Stuttgart mit am günstigsten ist. Wie viel zahlt man anderswo?
Von Chiara Sterk und Björn Locke (Illustration)
Diebstähle in Drogeriemarkt-Kette: Polizei schnappt mutmaßliche Serien-Diebe in Stuttgarter Hotel

Diebstähle in Drogeriemarkt-Kette Polizei schnappt mutmaßliche Serien-Diebe in Stuttgarter Hotel

Ein präparierter Rucksack und Diebesgut im Wert von knapp 10.000 Euro: In einem Hotel endet die Flucht von zwei mutmaßlichen Ladendieben. Die Polizei hat einen schwerwiegenden Verdacht.
Umstrittene Atatürk-Oper: Was macht der Intendant im türkischen Konsulat?

Umstrittene Atatürk-Oper Was macht der Intendant im türkischen Konsulat?

Der Intendant Viktor Schoner hat die türkische Generalkonsulin Makbule Kocak getroffen. Den Eindruck politischer Einflussnahme weist die Stuttgarter Staatsoper zurück.
Von Jörg Nauke
Nahverkehr in der Region Stuttgart: Verschwindet das 4er-Ticket für Bus und Bahn?

Nahverkehr in der Region Stuttgart Verschwindet das 4er-Ticket für Bus und Bahn?

Das Deutschlandticket dominiert den Nahverkehrsmarkt. Das bleibt nicht ohne Folgen für andere Fahrscheinarten. In Stuttgart zeichnen sich Einschnitte ab.
Von Christian Milankovic
Altes Schauspielhaus: Die Power der Gastarbeiterinnen

Altes Schauspielhaus Die Power der Gastarbeiterinnen

Gastarbeiter-Frauen standen bisher eher im Schatten. Im neuen Stück „Die Optimistinnen“ im Alten Schauspielhaus ändert sich das.
Von Jan Sellner
Flughafen Stuttgart: Lufthansa ersetzt Flüge von Stuttgart nach Frankfurt durch ICE-Züge

Flughafen Stuttgart Lufthansa ersetzt Flüge von Stuttgart nach Frankfurt durch ICE-Züge

Lufthansa beendet die traditionsreiche Flugverbindung zwischen Stuttgart und Frankfurt. Künftig ersetzt die Airline die Strecke komplett durch ICE-Züge.
Von Rainer Roth
Wartungsarbeiten an der A8: Messetunnel an der A8 am Dienstag gesperrt

Wartungsarbeiten an der A8 Messetunnel an der A8 am Dienstag gesperrt

Der Messetunnel an der A8 bei Stuttgart wird am Dienstag wegen Wartungsarbeiten gesperrt. Die Anfahrt zu Flughafen und Messe bleibt möglich – aber nur über Umleitungen.
Von Rainer Roth
Straße bleibt länger gesperrt: Trockenmauer am Speidelweg: Aufwändige Sanierung dauert bis in die Sommerferien

Straße bleibt länger gesperrt Trockenmauer am Speidelweg: Aufwändige Sanierung dauert bis in die Sommerferien

Die Wengerterin Karin Nehls lässt an ihrem Weinberg zwischen Rohracker und Frauenkopf eine instabile Trockenmauer erneuern. Die Stadt trägt die Kosten von 150 000 Euro.
Von Sebastian Steegmüller
Bewusster Konsum im Alltag: Warum Anja Chrzanowska auf dem Kessel Festival Pfand sammelt

Bewusster Konsum im Alltag Warum Anja Chrzanowska auf dem Kessel Festival Pfand sammelt

Anja Chrzanowska (27) zeigt wie nachhaltiges Leben schon mit kleinen Entscheidungen im Alltag beginnt. Bald wird sie sich auf dem Kesselfestival engagieren. Warum?
Von Olivia Denner
Abfall in Stuttgart: Großes Müll-Quiz: Sind Sie Recycling-Profi?

Abfall in Stuttgart Großes Müll-Quiz: Sind Sie Recycling-Profi?

Altglas mit oder ohne Deckel entsorgen? Zahnbürsten in den Gelben Sack? Und wem gehört Sperrmüll? Testen Sie Ihr Wissen mit zehn Fragen rund um Abfall und Entsorgung im Quiz.
Von Julia Bosch
Weitere Artikel zu Stuttgart Oper Staatsoper Stuttgart
 
 