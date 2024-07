Ein Schild am Eingang einer Kinderarztpraxis in Kirchheim unter Teck weist Patienten darauf hin, dass sie nur behandelt werden, wenn sie die Sprache verstehen. Der Arzt wehrt sich gegen Rassismusvorwürfe – und bekommt auch viel Zuspruch.

Kai Holoch 23.07.2024 - 16:00 Uhr

Als Ulrich Kuhn und Stefan Gaißer 2001 ihre Kinder- und Jugendarztpraxis am Alleenring in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) eröffneten, haben sie nicht gedacht, dass sie 23 Jahre später am Empfang ein solches Schild aufhängen würden: „Wir sprechen hier in der Praxis ausschließlich Deutsch! Sollte eine Kommunikation aufgrund fehlender deutscher Sprachkenntnisse nicht möglich sein und auch kein Dolmetscher persönlich anwesend sein, müssen wir eine Behandlung – außer in Notfällen – zukünftig ablehnen.“