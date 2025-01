Umstrittener Neubau in Korntal-Münchingen

Ab in den Bagger: Der Korntal-Münchinger Bürgermeister Alexander Noak nutzt die Gunst der Stunde und setzt sich für den Startschuss für die neue Mehrzweckhalle ans Steuer.

Stefanie Köhler 28.01.2025 - 14:47 Uhr

Bagger fahren – viele träumen davon, manche haben tatsächlich die Gelegenheit dazu. Wie der Korntal-Münchinger Bürgermeister Alexander Noak (parteilos). Ein für die Stadt „historisches Großbauprojekt mit einem Finanzvolumen von 22,4 Millionen Euro ist etwas ganz Besonderes“, findet der Rathauschef. Da würden Spaten nicht ausreichen. „Daher möchte ich mit einem Baggerbiss den Baustart einläuten.“ Gesagt, getan. So erfolgt der Startschuss für den Bau der Mehrzweckhalle auf der bisherigen Festwiese beim Schulcampus in Münchingen mit einem Bürgermeister am Steuer einer Baumaschine.