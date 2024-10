Kann Straßenbau auch Bio? Bitumen klebt den Asphalt zusammen, in der Regel wird dazu Rohöl genutzt. In Stuttgart wird nun erstmals ein Straßenbelag mit den Schalen von Cashewkernen genutzt. Der „Feldversuch“ wird wissenschaftlich begleitet.

Alexander Müller 21.10.2024 - 06:00 Uhr

Die Baustelle an der Stresemannstraße auf dem Stuttgarter Killesberg mutet auf den ersten Blick ganz normal an. Doch wenn hier ein neuer Straßenbelag aufgebracht wird, handelt es sich um ein einzigartiges Experiment, denn zum ersten Mal wird in Deutschland eine ganze Straße mit einem neuen umweltfreundlichen Asphalt gebaut. Normalerweise wird das nötige Bindemittel Bitumen aus Rohöl gewonnen – in diesem Fall stammt es aber aus den Schalen von Cashewkernen.