Der Gemeinderat in Renningen (Kreis Böblingen) stimmt einem Nutzungsvertrag von Flächen im Hardtwald für den Bau von Windrädern zu.
21.10.2025 - 15:01 Uhr
Das Interesse war groß bei der Präsentation des Projekts Windenergie in Renningen. Rund 50 Zuhörer kamen am Montagabend zur Gemeinderatssitzung. Im Frühjahr 2024 hatte der Gemeinderat beschlossen, mit den Stadtwerken Tübingen in Kooperation mit der ABO Energy einen Windpark zu errichten, wie der Erste Beigeordnete der Stadt, Peter Müller, erklärte.