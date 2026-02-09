Tausende Narren werden am Dienstag, 17. Februar, wieder in die Stuttgarter Innenstadt strömen, um einen der Höhepunkte der fünften Jahreszeit zu feiern: Der Faschingsumzug, veranstaltet von der Karnevalsgesellschaft Möbelwagen, steht ab 14 Uhr auf dem Programm. Von 10 bis 17.30 Uhr kommt es im öffentlichen Nahverkehr zu Behinderungen entlang der Strecke. Einige Buslinien der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) werden umgeleitet. Stadtbahnen und S-Bahnen sind nicht betroffen.

Die Umzugsstrecke führt von der Tübinger Straße durch die Eberhardstraße zum Marktplatz. Vorbei am Königsbau drehen die Hästräger, Guggenmusiker und Spielmannszüge eine Runde über den Schlossplatz zum Karlsplatz. Dort löst sich die Veranstaltung auf. Betroffen sind Busse der Linien 42 und 44, die den Schlossplatz nicht anfahren können. Für Fahrgäste der Linie 42 in Richtung Erwin-Schoettle-Platz ist der Einstieg an der Haltestelle Charlottenplatz in der Konrad-Adenauer-Straße möglich, wo auch die Linie 44 hält.. In Gegenrichtung steigen die Fahrgäste vor dem Stadtpalais aus.

Die Linie 43 kann die Haltestellen Rotebühlplatz (Richtung Feuersee) und Wilhelmsbau in beiden Richtungen nicht bedienen. Stattdessen halten die Busse an der Haltestelle Marienstraße in der Paulinenstraße. In Richtung Feuersee wird die Haltestelle Rotebühlplatz zur Ersatzhaltestelle in der Fritz-Elsas-Straße verlegt. Die Linie 47 fährt den Wilhelmsbau in Richtung Wagenburgstraße ebenfalls nicht an. Eine Ersatzhaltestelle wird in der Rotebühlstraße, gegenüber des Finanzamts, eingerichtet.

Die Linien 92 und X2 fahren drei Haltestellen nicht an: Den Rotebühlplatz, den Wilhelmsbau und den Österreichischen Platz. Auch hier verweist die SSB auf die Haltestelle Marienstraße in der Paulinenstraße. Darüber hinaus sind am Faschingsdienstag die Kundenzentren der SSB ab 13 Uhr geschlossen.