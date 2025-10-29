Das Pferd, das den Martinsumzug in Stammheim anführen sollte, ist plötzlich gestorben. Der Kindergarten Franz von Assisi hofft darauf, dass sich noch ein Reiter findet.
29.10.2025 - 08:00 Uhr
„Wir haben uns die Finger wund telefoniert, aber bisher ohne Erfolg.“ Heidi Sczuka ist ratlos: Woher bekommt man jetzt noch ein Sankt-Martins-Pferd nebst Reiter? Das Pferd, das für die Martinsfeier in Stuttgart-Stammheim am 11. November gebucht war, ist überraschend gestorben. Das ist nicht nur für die Besitzerin traurig, sondern auch für die Stammheimer Kinder, für die der Sankt-Martins-Umzug „ein Highlight“ im Jahr ist.