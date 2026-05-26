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Unechte Teilortswahl Eliminiert Aidlingen ein Relikt aus den 70er Jahren?

Unechte Teilortswahl: Eliminiert Aidlingen ein Relikt aus den 70er Jahren?
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Eine deutlich höhere Zahl ungültiger Wahlzettel ist eine Begleiterscheinung des komplizierten Wahlsystems. Foto: Kreiszeitung Böblinger Bote

Eine mögliche Aufhebung der unechten Teilortswahl steht auf der Agenda des Gemeinderats. Im Kreis Böblingen ist die Regelung inzwischen ein Auslaufmodell.

Eine Vorlage zur unechten Teilortswahl brachte die Verwaltung in die Sitzung des Aidlinger Gemeinderats am Donnerstagabend ein. Bereits am 17. April fand zu dieser Thematik mit dem Gemeinderat und den Ortschaftsräten Dachtel und Deufringen eine Klausurtagung statt, nachdem aus der Mitte des Gremiums Forderungen laut geworden waren, eine Entscheidung in dieser Angelegenheit herbeizuführen.

 

Die unechte Teilortswahl ist ein Relikt der Gemeindereform von 1971 mit vielen Eingemeindungen und es gibt sie nur in Baden-Württemberg. Eingeführt wurde sie ursprünglich, damit auch Teilorte immer entsprechend ihrer Einwohnzahl in den Gremien vertreten sind. Im Falle von Aidlingen bedeutet dies zehn Sitze für Vertreterinnen aus dem Hauptort, vier garantierte Sitze für die Teilgemeinde Deufringen, drei für Dachtel und einer für Lehenweiler.

Nur noch in drei Kommunen

Da die unechte Teilortswahl lediglich der Integration eingemeindeter Orte dienen sollte und von Anfang an nicht auf Dauer angelegt war, besteht sie im Kreis Böblingen heute nur noch in drei von 26 Gemeinden: Böblingen, Weil im Schönbuch und eben Aidlingen.

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Zu den Nachteilen, die die jüngste Aidlinger Gemeinderatsvorlage aufzählte, gehören eine deutlich höhere Anzahl ungültiger Wahlzettel durch das komplizierte Wahlsystem, bei dem Wähler aus ihrem Teilort nur so vielen Bewerbern Stimmen geben dürfen, wie Vertreter zu wählen sind. Außerdem gibt es in Gemeinden mit unechter Teilortswahl im Durchschnitt eine niedrigere Wahlbeteiligung als in Gemeinden ohne eine solche. Dazu kann es in Gemeinden mit unechter Teilortswahl Ausgleichsmandate geben, was zusätzliche Kosten durch zusätzliche Sitze verursacht.

Verkleinerung des Gemeinderats möglich

Bei einer Aufhebung der unechten Teilortswahl wäre in Aidlingen sogar eine Verkleinerung des Gremiums von jetzt 18 auf 14 Gemeinderätinnen und -räte möglich. Nein, lautete in der Vorlage die Antwort auf die rhetorische Frage, ob dann kein Vertreter eines Ortsteil mehr im Gemeinderat vertreten wäre. „Könnte aber sein“, gab CDU-Fraktionsvorsitzender Thomas Rott zu bedenken. Aber auch jetzt setzten sich ja alle Aidlinger Gemeinderäte, egal ob aus Aidlingen selbst, Dachtel, Deufringen oder Lehenweiler, immer für die Interessen der gesamten Gemeinde ein, war sich die Runde völlig einig.

Über die Beibehaltung oder Abschaffung der unechten Teilortswahl in Aidlingen diskutieren nun zunächst die Ortschaftsräte und dann der Verwaltungsausschuss, bevor deren Beschlussvorschlag dann im Herbst wieder dem gesamten Gemeinderat zur finalen Abstimmung unterbreitet wird.

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