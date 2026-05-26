Unechte Teilortswahl Eliminiert Aidlingen ein Relikt aus den 70er Jahren?
Eine mögliche Aufhebung der unechten Teilortswahl steht auf der Agenda des Gemeinderats. Im Kreis Böblingen ist die Regelung inzwischen ein Auslaufmodell.
Eine mögliche Aufhebung der unechten Teilortswahl steht auf der Agenda des Gemeinderats. Im Kreis Böblingen ist die Regelung inzwischen ein Auslaufmodell.
Eine Vorlage zur unechten Teilortswahl brachte die Verwaltung in die Sitzung des Aidlinger Gemeinderats am Donnerstagabend ein. Bereits am 17. April fand zu dieser Thematik mit dem Gemeinderat und den Ortschaftsräten Dachtel und Deufringen eine Klausurtagung statt, nachdem aus der Mitte des Gremiums Forderungen laut geworden waren, eine Entscheidung in dieser Angelegenheit herbeizuführen.