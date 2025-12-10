Tödlicher Unfall am Olgaeck Offenbar existieren Videos von der Fahrt
Der Anwalt des Unfallverursachers hat sich ausführlich zu Wort gemeldet, weil er nun die Anklage kennt. Was bislang bekannt ist.
Der Anwalt des Unfallverursachers hat sich ausführlich zu Wort gemeldet, weil er nun die Anklage kennt. Was bislang bekannt ist.
Die Aufarbeitung des tödlichen Unfalls am Olgaeck am 2. Mai in Stuttgart ist einen Schritt weiter. Die Anklage ist erhoben, teilt der Anwalt des Fahrers mit, der den Unfall verursacht haben soll. Darin geht es um Drogen und um Filmaufnahmen. Was bisher bekannt ist.