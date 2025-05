Am Samstag ist die Polizei bei den Ermittlungen zum tödlichen Unfall am Olgaeck ein Stück weitergekommen. Sie kennt nun den Fahrweg der G-Klasse, die in eine Menschenmenge fuhr.

Christine Bilger 03.05.2025 - 17:51 Uhr

Gegen den 42-jährigen Autofahrer, der am Freitag einen schweren Unfall am Olgaeck verursachte, ermittelt die Staatsanwaltschaft nun wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung in sieben Fällen. Er war am Freitag nach dem Unfall in Gewahrsam genommen worden und kam am Samstag wieder auf freien Fuß. Die Polizei korrigierte am Samstag eine erste vorläufige Einschätzung vom Abend zuvor: Demnach war der Mann nicht, wie zunächst angenommen, von der Olgastraße in die Charlottenstraße eingebogen. Stattdessen habe man nun ermittelt, dass er geradeaus vom Charlottenplatz stadtauswärts auf der Charlottenstraße in Richtung Degerloch fuhr.