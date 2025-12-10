Die Anklage gegen den Fahrer, der am Olgaeck einen tödlichen Unfall verursacht haben soll, lautet auf fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung und Verkehrsgefährdung.
10.12.2025 - 18:00 Uhr
Der Unfall war schrecklich, die Vorwürfe gegen den Mann, der ihn verursacht haben soll, wiegen schwer: Fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung und fahrlässige Gefährdung des Straßenverkehrs sind die Vorwürfe, welche die Stuttgarter Staatsanwaltschaft gegen den 43-Jährigen erhebt. Welches Strafmaß kann das im Fall einer Verurteilung nach sich ziehen? Ein Blick ins Strafgesetzbuch bringt die Antwort.