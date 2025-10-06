Unfall am Stuttgarter Bahnhof ICE fährt auf Prellbock: Kein Einzelfall?
Zwei Tage nach dem Unfall: Am Samstag fuhr ein ICE am Stuttgarter Hauptbahnhof frontal auf den Prellbock auf. Die Deutsche Bahn forscht weiterhin nach der Ursache.
Im Stuttgarter Hauptbahnhof ist am Samstag ein ICE aus München auf einem Prellbock aufgefahren. Bei dem Unfall sind vier Personen leicht verletzt worden, darunter auch der Zugführer, wie die Polizei mitteilt.