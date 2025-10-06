 
  2. Stuttgart

  4. ICE fährt auf Prellbock: Kein Einzelfall?

1
Der ICE 596 ist auf Gleis 10 eingefahren, konnte nicht bremsen und fuhr auf den Prellbock auf. Foto: StzN

Zwei Tage nach dem Unfall: Am Samstag fuhr ein ICE am Stuttgarter Hauptbahnhof frontal auf den Prellbock auf. Die Deutsche Bahn forscht weiterhin nach der Ursache.

Im Stuttgarter Hauptbahnhof ist am Samstag ein ICE aus München auf einem Prellbock aufgefahren. Bei dem Unfall sind vier Personen leicht verletzt worden, darunter auch der Zugführer, wie die Polizei mitteilt.

 

Auch zwei Tage nach dem Aufprall des ICE 596 gibt es von Seiten der Deutschen Bahn auf Anfrage noch keine genaueren Informationen zu Unfallursache, Schadenshöhe oder Neues zu den Verletzten. „Die Ursache für den Unfall ist derzeit Gegenstand von behördlichen Ermittlungen. Die Deutsche Bahn unterstützt diese vollumfänglich“, so eine Sprecherin der Deutschen Bahn.

Ähnlicher Unfall – auch auf Gleis 10

Vor zwei Jahren, am 20. Oktober 2023, ist es am Stuttgarter Hauptbahnhof schon einmal zu einem ICE-Unfall gekommen, bei dem der Zug gegen den Prellbock gestoßen ist. Auch dieser ICE ist von München aus auf Gleis 10 eingefahren. Dabei sind zwei Personen leicht verletzt worden. Ob der Unfall damals und der am Samstag Zusammenhänge aufweisen, etwa witterungsbedingte Schwierigkeiten bei der Einfahrt, – auch dazu gibt die Deutsche Bahn aktuell keine Auskunft.

Zudem gibt die Bahn keine Informationen dazu, wo der beschädigte ICE nun steht und wie lange die Reparaturen dauern werden. Ein Nutzer hat allerdings ein Video von dem Zug, der abseits auf den Gleisen steht, auf Tik Tok gepostet.

@martikofusky25 Schaden am Tz 9005 von 04.10.2025 als ICE 596 am Stuttgarter Hauptbahnhof der gegen dem Prellbock am Gleis 10 gefahren ist #Stuttgart #db #ICE #prellbock #ice4 ♬ Originalton - the_phonkface

Ein anderer Tik Tok-User, der nach eigenen Angaben als Lokführer arbeitet, kommentiert unter einem Bilder-Post auf Tik Tok: „In Stuttgart sind die Schienen nach Regen, warum auch immer, besonders schmierig. Kenne es zu gut.“ Ein anderer User merkt an, dass man es doch früher als zehn Meter vor dem Aufprall merkt, dass es rutschig sei. Daraufhin schreibt der Lokführer: „Sowas sieht bzw. weiß man nicht vorher. Sowas merkst du erst beim Bremsen. Deswegen bremse ich auch vorher schon etwas mehr aus Erfahrung.“ Zu der Schadenshöhe wirft er zudem ein, dass man Bugklappen leicht austauschen könne.

Von Jenny Hilger
