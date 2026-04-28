Nach einem Autounfall auf der A81 bei Heilbronn hat das Gericht einen Strafbefehl gegen Reality-TV-Star Gigi Birofio aus Bietigheim-Bissingen erlassen.

Ein Unfall mit einem Sportwagen auf der A81 wird teuer für Reality-TV-Star Gigi Birofio: Das Amtsgericht in Heilbronn hat einen Strafbefehl gegen den ehemaligen Dschungelcamp-Teilnehmer erlassen wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Körperverletzung. Zwei Personen waren bei dem Unfall im Sommer vergangenen Jahres verletzt worden.

Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft bestätigte unserer Redaktion am Dienstag, dass der 26-jährige Unfallfahrer eine Strafe in Höhe von 60 Tagessätzen zahlen muss. Der Vorwurf: Der Beklagte habe die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen und somit „die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und hierdurch den Unfall verursacht“, so die Sprecherin. Zunächst hatte die „Bild“ darüber berichtet, dass es sich bei dem Beklagten um TV-Promi Gigi Birofio handelt, der aus Bietigheim-Bissingen kommt.

Birofio akzeptiert Strafe – aber nicht Höhe der Tagessätze

Die Strafe hat Birofio laut Staatsanwaltschaft „dem Grunde nach auch akzeptiert“. Nur die Höhe der Tagessätze sei angegriffen worden und müsse vom Gericht neu festgelegt werden. Die Höhe eines Tagessatzes lässt sich bei Reality-TV-Stars nicht aus einem geregelten Einkommen berechnen, sondern orientiert sich an der Summe aus Sendungsgagen und Honoraren für Clubauftritte.

Um keine Rückschlüsse auf das Vermögen zuzulassen, wird die Höhe der ermittelten Tagessätze nicht veröffentlicht. Die „Bild“ geht von einer Strafe in Höhe von mehreren Tausend Euro aus. Außerdem müsse Birofio jeweils 25.000 Euro an die Geschädigten zahlen.

Birofio war mit seinem „Temptation Island“-Kollegen Yasin Mohamed an einem Freitagnachmittag im August vergangenen Jahres auf der A81 bei Heilbronn mit einer fliederfarbenen Corvette unterwegs. Auf regennasser Fahrbahn war das Auto des B-Promis laut Polizei zu schnell unterwegs. Gegen 15 Uhr krachte die Corvette laut dem Bericht bei einem Ausweichmanöver gegen einen VW Passat auf der linken Spur, der gegen die Mittelleitplanke geschleudert wurde. Daraufhin sei das Auto von Birofio ebenfalls gegen die Leitplanke geprallt und mit dem Heck gegen einen VW Touran gestoßen.

Der Sachschaden des Unfalls betrug rund 140.000 Euro. Der Passatfahrer und die Beifahrerin im Touran sind leicht verletzt worden. Birofio und sein Beifahrer blieben unverletzt. Die beiden Reality-TV-Stars waren auf dem Weg von Niedersachsen nach München, um dort in einem Club aufzutreten.