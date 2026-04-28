Nach einem Autounfall auf der A81 bei Heilbronn hat das Gericht einen Strafbefehl gegen Reality-TV-Star Gigi Birofio aus Bietigheim-Bissingen erlassen.
28.04.2026 - 11:34 Uhr
Ein Unfall mit einem Sportwagen auf der A81 wird teuer für Reality-TV-Star Gigi Birofio: Das Amtsgericht in Heilbronn hat einen Strafbefehl gegen den ehemaligen Dschungelcamp-Teilnehmer erlassen wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Körperverletzung. Zwei Personen waren bei dem Unfall im Sommer vergangenen Jahres verletzt worden.