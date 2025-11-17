Ein 26-Jähriger missachtet mit seinem Volvo in Frickenhausen ein Stopp-Schild und stößt mit einem Smart zusammen. Beide Fahrer werden leicht verletzt.
17.11.2025 - 15:29 Uhr
Bei einem Verkehrsunfall in Frickenhausen (Kreis Esslingen) sind am Sonntagabend zwei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 18 Uhr an der Kreuzung Steinachstraße / Theodor-Heuss-Straße. Ein 26-Jähriger war mit seinem Smart auf der Steinachstraße unterwegs. Beim Einfahren in die Kreuzung zur Theodor-Heuss-Straße missachtete er das dortige Verkehrszeichen und fuhr ohne das Haltgebot zu beachten in den Kreuzungsbereich.