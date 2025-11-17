Dabei kollidierte der Smart mit einem von rechts kommenden Volvo eines 38-Jährigen, der Vorfahrt hatte. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich er Smart um die eigene Achse und krachte gegen einen Gartenzaun, an dem er zum Stehen kam. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstanden Schaden auf mindestens 25.000 Euro.