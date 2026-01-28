Eine nächtliche Fahrt endet in Berglen-Hößlinswart (Rems-Murr-Kreis) mit einem Totalschaden. Am Dienstag verliert ein Autofahrer die Kontrolle – Alkohol spielt dabei eine Rolle.

Chris Lederer 28.01.2026 - 08:02 Uhr

Ein Autofahrer hat am späten Abend in Berglen-Hößlinswart (Rems-Murr-Kreis) die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist gegen einen Baum geprallt. Der 40-Jährige war nach Polizeiangaben am Dienstag gegen 23 Uhr auf der Straße Roter Stich unterwegs, als er ohne Beteiligung eines anderen Verkehrsteilnehmers nach rechts von der Fahrbahn abkam.