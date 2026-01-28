Eine nächtliche Fahrt endet in Berglen-Hößlinswart (Rems-Murr-Kreis) mit einem Totalschaden. Am Dienstag verliert ein Autofahrer die Kontrolle – Alkohol spielt dabei eine Rolle.

Rems-Murr: Chris Lederer (cl)

Ein Autofahrer hat am späten Abend in Berglen-Hößlinswart (Rems-Murr-Kreis) die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist gegen einen Baum geprallt. Der 40-Jährige war nach Polizeiangaben am Dienstag gegen 23 Uhr auf der Straße Roter Stich unterwegs, als er ohne Beteiligung eines anderen Verkehrsteilnehmers nach rechts von der Fahrbahn abkam.

 

Der VW prallte gegen einen Baum und wurde dabei so stark beschädigt, dass ein Totalschaden entstand. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 5000 Euro. Verletzt wurde der Fahrer nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Der Mann musste daraufhin eine Blutprobe abgeben, zudem wurde sein Führerschein einbehalten. Ihn erwartet nun eine Anzeige.