Ein 78 Jahre alter Mann verliert in Ehningen am Steuer das Bewusstsein. Sein Wagen rast rückwärts gegen ein Haus. Der Senior stirbt später im Krankenhaus.

Eddie Langner 13.03.2026 - 16:02 Uhr

Ein 78 Jahre alter Mann verstirbt am Donnerstag in Ehingen nach einem Autounfall. Die Polizei vermutet einen medizinischen Notfall als Ursache. Nach bisherige Erkenntnissen verlor der Mann gegen 19.50 Uhr am Streuer seines VW Golf das Bewusstsein, als er gerade dabei war, in der Schwarzwaldstraße auszuparken. Der Wagen beschleunigte daraufhin unkontrolliert, fuhr rückwärts durch ein Gartengrundstück und prallte gegen ein Mehrfamilienhaus, wo er zum Stillstand kam.