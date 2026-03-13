Ein 78 Jahre alter Mann verliert in Ehningen am Steuer das Bewusstsein. Sein Wagen rast rückwärts gegen ein Haus. Der Senior stirbt später im Krankenhaus.

Böblingen: Edmund Langner (edi)

Ein 78 Jahre alter Mann verstirbt am Donnerstag in Ehingen nach einem Autounfall. Die Polizei vermutet einen medizinischen Notfall als Ursache. Nach bisherige Erkenntnissen verlor der Mann gegen 19.50 Uhr am Streuer seines VW Golf das Bewusstsein, als er gerade dabei war, in der Schwarzwaldstraße auszuparken. Der Wagen beschleunigte daraufhin unkontrolliert, fuhr rückwärts durch ein Gartengrundstück und prallte gegen ein Mehrfamilienhaus, wo er zum Stillstand kam.

 

Ersthelfer und der Rettungsdienst leiteten Reanimationsmaßnahmen ein und brachten den 78-Jährigen in ein Krankenhaus. Dort verstarb er noch am Abend. Weitere Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.