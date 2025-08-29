In Esslingen wurde in der Nacht ein 20-Jähriger verletzt, zudem entstand ein Schaden von 40.000 Euro. Ein 19-Jähriger wollte auf die B10 auffahren und stieß mit einem Auto zusammen.

Robert Korell 29.08.2025 - 12:25 Uhr

﻿ Bei einem Zusammenstoß an der Auffahrt zur B10 in Esslingen wurde ein 20-Jähriger in der Nacht auf Freitag verletzt. Wie die Polizei berichtet, war ein 19-Jähriger mit seinem BMW gegen Mitternacht auf der Kreisstraße 1215 von der Hammerschmiede kommend unterwegs und wollte nach links auf die B10 in Richtung Göppingen abbiegen.