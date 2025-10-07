Ein Busfahrer verliert in Fellbach die Kontrolle und kracht in ein Wartehäuschen. Vier Menschen haben Glück im Unglück – sie werden nur leicht verletzt.

Ein Linienbus ist am Dienstag kurz nach 14.30 Uhr in der Friedrich-List-Straße in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) verunglückt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei verwechselte der Fahrer offenbar das Brems- mit dem Gaspedal, verlor die Kontrolle über den Bus und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte das Fahrzeug gegen das gläserne Wartehäuschen einer Bushaltestelle.

 

Der Fahrer, zwei Fahrgäste und eine Frau, die an der Haltestelle stand, wurden leicht verletzt. Der Bus war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 50.000 Euro.

Die Friedrich-List-Straße ist derzeit (Stand 15.25 Uhr) komplett gesperrt.