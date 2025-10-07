Ein Busfahrer verliert in Fellbach die Kontrolle und kracht in ein Wartehäuschen. Vier Menschen haben Glück im Unglück – sie werden nur leicht verletzt.

Sascha Sauer 07.10.2025 - 16:13 Uhr

Ein Linienbus ist am Dienstag kurz nach 14.30 Uhr in der Friedrich-List-Straße in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) verunglückt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei verwechselte der Fahrer offenbar das Brems- mit dem Gaspedal, verlor die Kontrolle über den Bus und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte das Fahrzeug gegen das gläserne Wartehäuschen einer Bushaltestelle.