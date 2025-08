Bei einem Auffahrunfall in Filderstadt hat sich eine junge Rollerfahrerin am Montagnachmittag leicht verletzt. Sie war wohl aus Unachtsamkeit auf ein haltendes Auto aufgefahren.

Laureta Nrecaj 05.08.2025 - 12:55 Uhr

Eine 20 Jahre alte Rollerfahrerin ist am Montagnachmittag gegen 17.45 Uhr in der Gotthard-Müller-Straße in Filderstadt bei einem Auffahrunfall leicht verletzt worden. Die junge Frau war laut Polizei mit ihrem Piaggio-Roller auf dem Stetter Weg in Richtung Echterdinger Straße unterwegs, als sie vermutlich aus Unaufmerksamkeit auf einen VW ID.4 auffuhr, der vor ihr wegen des Verkehrs angehalten hatte.