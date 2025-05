Ganztagsbetreuung in Ostfildern Spielzeitbetreuung soll verlängert werden – Berufstätige Eltern werden entlastet

Die Spielzeitbetreuung der Malteser in der Nellinger Kita Kunterbunt hat sich bewährt. Nun will die Stadt Ostfildern das Projekt auch in bis zu acht anderen Einrichtungen einsetzen.