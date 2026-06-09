Ein 77 Jahre alter Radfahrer ist am Montagmittag in unwegsamem Gelände in Neidlingen gestürzt. Er musste von der Bergwacht gerettet werden.

Melanie Csernak 09.06.2026 - 14:39 Uhr

Ein verunglückter Radfahrer musste am Montagmittag von der Bergwacht gerettet werden. Der 77 Jahre alte Mann war nach Angaben der Polizei gegen 12.15 Uhr mit einem Trekkingrad auf der alten Neidlinger Steige unterwegs. Ersten Ermittlungen zufolge stürzte der Senior aufgrund von Unebenheiten des Bodens und erlitt Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes.