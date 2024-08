Ein 33-jähriger Autofahrer ist in Stuttgart-Weilimdorf mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Zuvor missachtete er wohl ein Rotlicht.

red/dpa/jor 18.08.2024 - 20:06 Uhr

Beim Zusammenstoß eines Autos und einer Stadtbahn ist am Sonntag in Stuttgart-Weilimdorf eine Frau verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 33-Seat-Fahrer gegen 15 Uhr auf der Föhrichstraße in Richtung Weilimdorf unterwegs, als er an der Kreuzung Föhrichstraße und Weilimdorfer Straße beim Abbiegen in die Weilimdorfer Straße mutmaßlich das Rotlicht missachtete und in der Folge mit der Stadtbahn der Linie U6 zusammenstieß, die in gleicher Richtung unterwegs war.