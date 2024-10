Am Donnerstagnachmittag sind in Bad Cannstatt zwei Stadtbahnen zusammengestoßen. Die gute Nachricht: Verletzt wurde offenbar niemand, es entstand jedoch ein Sachschaden von rund 14 000 Euro. Außerdem kam es zu erheblichen Verkehrsbinderungen im öffentlichen Personennahverkehr.

Ein 46 Jahre alter Stadtbahnfahrer war gegen 17 Uhr mit einem Zug der Linie U16 in der Waiblinger Straße in Richtung Fellbach unterwegs. Auf Höhe des Augsburger Platzes hat er offenbar ein Fahrsignal übersehen. Als er den Fehler bemerkte, leitete er nach Polizeiangaben eine Zwangsbremsung ein. Offenbar zu spät, denn im Kreuzungsbereich stieß das Schienenfahrzeug mit einer Stadtbahn der Linie U 13 zusammen, die aus Richtung Ebitzweg nach links in die Waiblinger Straße abbog. „Die Bahnen entgleisten nicht, sie streiften sich glücklicherweise nur“, sagte eine Sprecherin der Polizei am Freitagvormittag. Nach Abschluss der Unfallaufnahme konnten die Stadtbahnen ihre Fahrt fortsetzen. Weil diese jedoch einige Zeit in Anspruch nahm, mussten die Fahrgäste die Züge verlassen.

Deutlich dramatischere Folgen hatte ein Unfall zwischen zwei Stadtbahnen, der sich im vergangenen Februar in Stuttgart-Wangen ereignet hat. Damals krachte ein Zug der Linie U 4 zwischen den Haltestellen Inselstraße und Wasenstraße in das Heck einer stehenden Bahn der Linie U 9. Die 47 Jahre alte Fahrerin des hinteren Schienenfahrzeugs erlitt bei dem massiven Aufprall schwere Verletzungen – ebenso eine 26-jährige Frau unter den Fahrgästen. Es entstand ein Sachschaden in Millionenhöhe.

Gegen die 47-Jährige wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Noch immer ist unklar, warum sie die Bahn vor ihr nicht rechtzeitig bemerkt hat. War sie abgelenkt? Oder waren gesundheitliche Probleme die Ursache? Antworten könnten die Vernehmung der Zugführerin sowie die Auswertung des Fahrtenschreibers und der Videoüberwachung in der Bahn liefern. Ergebnisse werden jedoch noch nicht bekannt gegeben. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart verweist auf die laufenden Ermittlungen.