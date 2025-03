Unfall in Stuttgart-Münster

In Stuttgart kommt es am Montag zu einem Zusammenstoß zwischen einer Stadtbahn und einem Sprinter. Was bisher bekannt ist.

red 10.03.2025 - 10:04 Uhr

In Stuttgart-Münster ist es am Montag zu einem Stadtbahn-Unfall gekommen. Nach Angaben der Polizei ist im Bereich Neckartalstraße/ Reinhold-Maier-Brücke gegen 9.05 Uhr ein Sprinter beim Abbiegen in eine Stadtbahn gekracht.