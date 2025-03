Am Freitagmittag ist in Stuttgart-Nord eine 89-jährige VW-Fahrerin mit einem 30-jährigen Peugeot-Fahrer kollidiert. Die beiden Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Einzelheiten.

Christian Pavlic 28.03.2025 - 18:58 Uhr

Zwei Leichtverletzte und ein Schaden von rund 18.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Freitag in der Straße Lenzhalde in Stuttgart-Nord ereignet hat.