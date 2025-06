Lkw bleibt an Hauseck hängen – langwierige Bergung

Unfall in Stuttgart-Ost

Ein Lkw-Fahrer will am Mittwochnachmittag in Stuttgart-Ost abbiegen und bleibt dabei an einem Hauseck hängen. Die Bergung dauert Stunden.

Matthias Kapaun 18.06.2025 - 17:41 Uhr

Ein 41 Jahre alter Lkw-Fahrer ist am Mittwochnachmittag mit dem Auflieger seines Lastwagens an einem Haus in Stuttgart-Ost hängengeblieben und hat sich dabei festgefahren. Die Bergung gestaltete sich als äußerst schwierig.