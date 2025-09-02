In Stuttgart-Ost kommt es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall zwischen einer Stadtbahn und einem parkenden Lkw – mit Folgen für den Stadtbahnverkehr.
02.09.2025 - 15:28 Uhr
In Stuttgart-Ost ist es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall zwischen einer Stadtbahn und einem parkenden Lkw gekommen – mit Folgen für den Stadtbahnverkehr. Wie eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage mitteilt, streifte gegen 14.30 Uhr eine Stadtbahn im Vorbeifahren einen parkenden Lkw. Dabei wurde voraussichtlich niemand verletzt.