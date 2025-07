Unfall in Stuttgart-Ost

Am Dienstagabend ereignet sich in Stuttgart-Ost ein Unfall mit einer Stadtbahn und einem Smart. Die Autofahrerin wird eingeklemmt und muss befreit werden. Was bislang bekannt ist.

Sebastian Winter 29.07.2025 - 19:36 Uhr

Eine Stadtbahn und ein Smart sind am Dienstagabend in Stuttgart-Ost an der Stadtbahnhaltestelle Metzstraße kollidiert.