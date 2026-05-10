Bei einem Unfall in Stuttgart Süd sind zwei Personen verletzt worden. Ein Auto war gegen eine Stadtbahn gekracht. Die Strecke wurde gesperrt.
10.05.2026 - 12:46 Uhr
Der Fahrer eines Kleintransporters und ein Fahrgast sind bei einem Unfall mit einer Stadtbahn leicht verletzt worden. Der 29-jährige Autofahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Der 43-Jährige Fahrgast war beim Bremsmanöver in der Bahn gestürzt und wurde dabei verletzt. Das teilte ein Sprecher der Polizei mit. Es ist ein Sachschaden in Höhe von 100.000 Euro entstanden.