Bei einem Unfall in Stuttgart Süd sind zwei Personen verletzt worden. Ein Auto war gegen eine Stadtbahn gekracht. Die Strecke wurde gesperrt.

Der Fahrer eines Kleintransporters und ein Fahrgast sind bei einem Unfall mit einer Stadtbahn leicht verletzt worden. Der 29-jährige Autofahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Der 43-Jährige Fahrgast war beim Bremsmanöver in der Bahn gestürzt und wurde dabei verletzt. Das teilte ein Sprecher der Polizei mit. Es ist ein Sachschaden in Höhe von 100.000 Euro entstanden.

Der 29-Jährige war laut Bericht auf der Böblinger Straße nach Vaihingen gefahren. Beim Abbiegen habe er mutmaßlich eine rote Ampel missachtet und sei mit der Stadtbahn zusammengestoßen, die in gleicher Richtung unterwegs war.

Der Unfall ereignete sich am Sonntagmittag in Stuttgart-Süd zwischen den Stadtbahnhaltestellen Waldeck und Heslach Vogelrain. Das Auto war auf der Böblinger Straße gegen 11.30 Uhr gegen die Stadtbahn der Linie U14 geprallt.

Die Bahn wurde durch den Aufprall stark beschädigt, dass sie zunächst nicht weiterfahren konnte. Die Stadtbahnfahrgäste mussten aussteigen. Die Feuerwehr setzte mobile Ausstiegstreppen ein. Anschließend kehrte die Stadtbahn ins Depot zurück. Der Kleintransporter wurde abgeschleppt.

Stadtbahnstrecke der Linie U14 unterbrochen

Die Linie U14 wurde zwischen den Haltestellen Heslach Vogelrain und Engelboldstraße unterbrochen. Die Stadtbahnen der Linie U14 fuhren am Sonntagmittag nur zwischen Mühlhausen und Heslach Vogelrain sowie zwischen Vaihingen Bahnhof und der Engelboldstraße. Zwischen der Engelboldstraße und Heslach Vogelrain setzten die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) einen Ersatzverkehr mit Bussen und Taxis ein.

Die SSB empfahlen, auf dem Weg zwischen Stuttgart-Vaihingen und der Stuttgarter Innenstadt auch auf die S-Bahnen der Linien S1, S2 und S3 umzusteigen.