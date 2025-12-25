Am Pragsattel kommt es in der Nacht auf Donnerstag zu einem Unfall. Eine 22-Jährige fährt mit ihrem Mercedes mutmaßlich über eine rote Ampel und kollidiert mit einem VW.

Annika Mayer 25.12.2025 - 09:50 Uhr

Am Pragsattel in Stuttgart-Feuerbach ist es in der Nacht auf Donnerstag zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, kollidierten gegen 2.20 Uhr ein VW und ein Mercedes auf der Kreuzung Stresemannstraße/Siemensstraße . Ein 46-jährige Fahrer des VW fuhr offenbar von der Siemensstraße kommend bei grün über die Ampel. Eine 22-jährige Mercedes-Fahrerin fuhr auf der Stresemannstraße in Richtung Pragsattel, missachtete laut Polizei vermutlich das Rotlicht und beide Autos kollidierten.