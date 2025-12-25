Am Pragsattel kommt es in der Nacht auf Donnerstag zu einem Unfall. Eine 22-Jährige fährt mit ihrem Mercedes mutmaßlich über eine rote Ampel und kollidiert mit einem VW.

Digital Desk: Annika Mayer (may)

Am Pragsattel in Stuttgart-Feuerbach ist es in der Nacht auf Donnerstag zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, kollidierten gegen 2.20 Uhr ein VW und ein Mercedes auf der Kreuzung Stresemannstraße/Siemensstraße . Ein 46-jährige Fahrer des VW fuhr offenbar von der Siemensstraße kommend bei grün über die Ampel. Eine 22-jährige Mercedes-Fahrerin fuhr auf der Stresemannstraße in Richtung Pragsattel, missachtete laut Polizei vermutlich das Rotlicht und beide Autos kollidierten.

 

Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mehrere Zehntausend Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.