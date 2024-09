An einer Kreuzung missachtet ein 32-Jähriger mit seinem VW Golf die Vorfahrt. Es kommt zum Unfall. Eine 18-Jährige und ihre vier Mitfahrer werden verletzt.

Bei einem Unfall zwischen einem VW Golf und einem VW Polo in Stuttgart-Untertürkheim haben sich am Montag fünf Menschen leichte Verletzungen zugezogen. Außerdem entstand ein Sachschaden von etwa 40.000 Euro.

Laut Polizeibericht war ein 32-jähriger Mann gegen 14.10 Uhr mit seinem VW Golf in der Stubaier Straße in Richtung Augsburger Straße unterwegs. Ersten Ermittlungen zufolge missachtete er an der Kreuzung zur Schlotterbeckstraße die Vorfahrt einer von rechts kommenden 18-jährigen VW-Polo-Fahrerin.

Durch den Aufprall wurde der VW Polo auf einen geparkten VW und einen Audi geschoben. Rettungskräfte kümmerten sich um die leichtverletzte 18-Jährige sowie um ihre vier leichtverletzten Mitfahrer. Der VW Golf und der VW Polo waren nicht mehr fahrbereit. Die Polizei ließ beide Autos abschleppen.