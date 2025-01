Ein 34 Jahre alter Autofahrer soll am Donnerstagmittag am Karl-Benz-Platz eine rote Ampel überfahren haben. Bei der Kollision mit einer Stadtbahn der Linie U 13 entsteht ein hoher Sachschaden, außerdem kommt es zu Verkehrsbehinderungen.

Sebastian Steegmüller 17.01.2025 - 11:36 Uhr

Bei einem Unfall mit Stadtbahn-Beteiligung ist am Donnerstagmittag in Untertürkheim ein Sachschaden in Höhe von rund 50 000 Euro entstanden, verletzt wurde offenbar niemand.