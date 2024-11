Wieder einmal gibt es einen Stadtbahnunfall im Industriegebiet Vaihingen/Möhringen. Ein Kleinlaster gerät laut Polizei in Brand. Drumherum kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Kollision eines Kleinlasters mit einer Stadtbahn der Linie U 12 hat den Verkehr im Industriegebiet Vaihingen/Möhringen lahm gelegt. Nach ersten Angaben der Polizei stießen der Lkw und die Bahn kurz nach 16 Uhr an der Kreuzung Industriestraße und Am Wallgraben zusammen. Dabei geriet der Transporter in Brand – die Feuerwehr musste nach eigenen Angaben „mit massiven Kräften“ an den Unfallort ausrücken, um die Flammen einzudämmen. Das Feuer sei sehr „schnell gelöscht“ worden, heißt es. Allerdings brannte der Transporter aus, auch die Stadtbahn wurde durch das Feuer beschädigt.