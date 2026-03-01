In Stuttgart-Wangen ist am Sonntag ein Fußgänger von einer Stadtbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Offenbar war er trotz blinkender Warnanlage über die Gleise gelaufen.

Am Sonntagmittag ist in Stuttgart-Wangen ein Fußgänger von einer Stadtbahn erfasst worden. Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage sagt, wurde der Mann bei dem Unfall kurzzeitig unter der Bahn eingeklemmt. Rettungskräfte konnten ihn bergen, er wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Den Angaben zufolge wollte der Mann gegen 13.30 Uhr einen Fußgängerüberweg auf der Wasenstraße, in der Nähe der Donzdorfer Straße, nutzen, um die Gleise zu überqueren. Wie mehrere Zeugen der Polizei gegenüber sagten, soll er dabei die blinkende Warnanlage missachtet haben, die die Stadtbahn ankündigte. Er wurde auf den Gleisen von der Bahn erfasst und schwer verletzt.

Feuerwehr und Rettungsdienst rückten mit mehreren Kräften aus. Am frühen Nachmittag war zunächst noch unklar, welche Auswirkungen der Unfall auf den Stadtbahnverkehr haben würde, weil möglicherweise ein Gutachter zur Unfallstelle kommen müsse. Um 14.30 Uhr stand die Bahn noch an der Unfallstelle. Auf der Linie U9 kam es entsprechend zu starken Einschränkungen und Ausfällen.

