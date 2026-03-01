In Stuttgart-Wangen ist am Sonntag ein Fußgänger von einer Stadtbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Offenbar war er trotz blinkender Warnanlage über die Gleise gelaufen.
01.03.2026 - 15:10 Uhr
Am Sonntagmittag ist in Stuttgart-Wangen ein Fußgänger von einer Stadtbahn erfasst worden. Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage sagt, wurde der Mann bei dem Unfall kurzzeitig unter der Bahn eingeklemmt. Rettungskräfte konnten ihn bergen, er wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht.