In Stuttgart-Weilimdorf kommt es am Montagnachmittag zu einem Unfall zwischen einer Stadtbahn und einem Lastwagen. Dadurch ist die Strecke der U6 unterbrochen.
30.03.2026 - 17:16 Uhr
In Stuttgart-Weilimdorf ist es am Montagnachmittag zu einem Stadtbahnunfall gekommen: Wie eine Sprecherin der Polizei unserer Redaktion auf Nachfrage bestätigt, kollidierten im Bereich der Stadtbahn-Haltestelle Giebel gegen 16.10 Uhr ein Lastwagen und eine Stadtbahn. Der 57-jährige Fahrer des Lastwagens war in Richtung Wolfbusch unterwegs und wollte auf Höhe des Salamanderwegs verbotswidrig nach rechts in diesen abbiegen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Dabei stieß er mit der Stadtbahn der Linie U6 zusammen, die ebenfalls Richtung Wolfbusch fuhr.