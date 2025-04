Unfall in Stuttgart-West

Am Mittwochmittag kollidieren in Stuttgart-West ein Lastwagen und eine Stadtbahn. Was bislang bekannt ist.

Sebastian Winter 09.04.2025 - 13:52 Uhr

Ein Lastwagen und eine Stadtbahn sind am Mittwoch in Stuttgart-West kollidiert. Wie die Polizei auf Nachfrage berichtete, kam es gegen 13.10 Uhr zum Unfall in der Schloßstraße Ecke Silberburgstraße.