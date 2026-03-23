Zwei Stadtbahnen prallen zusammen: Bei einem Unfall in Stuttgart kommt es zu einem hohen Sachschaden – die Strecke der Linie U3 ist zeitweise unterbrochen.
23.03.2026 - 12:49 Uhr
Zwei Stadtbahnen sind am Montag in Stuttgart zusammengestoßen. Dabei ist nach ersten Einschätzungen der Polizei ein Sachschaden in Höhe von 150.000 Euro entstanden. Es habe keine Verletzten gegen, so eine Sprecherin gegenüber unserer Redaktion. Der Unfall ereignete sich an der Haltestelle Wallgraben in Stuttgart-Vaihingen.