Zwei Stadtbahnen prallen zusammen: Bei einem Unfall in Stuttgart kommt es zu einem hohen Sachschaden – die Strecke der Linie U3 ist zeitweise unterbrochen.

Zwei Stadtbahnen sind am Montag in Stuttgart zusammengestoßen. Dabei ist nach ersten Einschätzungen der Polizei ein Sachschaden in Höhe von 150.000 Euro entstanden. Es habe keine Verletzten gegen, so eine Sprecherin gegenüber unserer Redaktion. Der Unfall ereignete sich an der Haltestelle Wallgraben in Stuttgart-Vaihingen.

Ein 53 Jahre alter Stadtbahnfahrer war dem Polizeibericht zufolge auf einer Betriebsfahrt gegen 10.30 Uhr auf der Strecke entlang der Straße Am Wallgraben unterwegs und bog mit der Bahn auf einer Weiche nach rechts auf die Schienen entlang der Ernsthaldenstraße ab. Dort sei die Bahn mit einer Stadtbahn der Linie U3 kollidiert, die gerade an der Haltestelle Wallgraben wartete.

Strecke der Linie U3 für knapp zwei Stunden unterbrochen

Rund 20 Fahrgäste seien aus der U3, die ander Haltestelle stand, nach dem Unfall unverletzt ausgestiegen. Wie die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) mitteilte, war die Strecke der Stadtbahn U3 zwischen den Haltestellen Möhringen Bahnhof und Vaihingen rund zwei Stunden lang unterbrochen. Die SSB richtete einen Ersatzverkehr mit Taxis ein.

Der Unfall ereignete sich in der Nähe der Haltestelle Wallgraben. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Die SSB empfahl Pendlerinnen und Pendlern fr die Fahrt vom Bahnhof in Möhringen zur Haltestelle Vaihinger Straße auf die Stadtbahnen der Linien U5, U6 und U12 umzusteigen.

Auch die Feuerwehr war bei dem Unfall im Einsatz. „Zum Glück gab es keine Verletzten“, sagte Feuerwehrsprecher Daniel Anand im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Bergung sei einfacher gewesen als zunächst angenommen. „Die Stadtbahnen waren leicht ineinander verkeilt“, sagte Anand. „Wir mussten die Bahnen nicht wieder eingleisen, sie konnten auseinandergezogen werden.“ Dafür wurde ein Fahrzeug der SSB eingesetzt.