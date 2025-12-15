Audi kommt von Fahrbahn ab und landet auf den Gleisen

Ein 23-Jähriger kommt am Untertürkheimer Bahnhof mit seinem Audi von der Fahrbahn ab und landet schließlich auf den Gleisen. Verletzt wird niemand.

Julia Hawener 15.12.2025 - 16:35 Uhr

Ein 23-jähriger Audi-Fahrer ist am späten Sonntagabend in der Nähe des Untertürkheimer Bahnhofs von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Betonpfeiler geprallt und schließlich auf den Gleisen zum Stehen gekommen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, es entstand jedoch ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro, wie die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte.