Ein 23-Jähriger kommt am Untertürkheimer Bahnhof mit seinem Audi von der Fahrbahn ab und landet schließlich auf den Gleisen. Verletzt wird niemand.

Digital Desk: Julia Hawener (jhw)

Ein 23-jähriger Audi-Fahrer ist am späten Sonntagabend in der Nähe des Untertürkheimer Bahnhofs von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Betonpfeiler geprallt und schließlich auf den Gleisen zum Stehen gekommen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, es entstand jedoch ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro, wie die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte.

 

Demnach war der junge Mann gegen 23 Uhr auf der Inselstraße aus Wangen kommend unterwegs, als er am Karl-Benz-Platz nach links Richtung Bad Cannstatt abbiegen wollte. Am Kreuzungsbereich sei er nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Betonpfeiler eines Ampelmastes geprallt bevor er in den Gleisen zum Stehen kam.

Zu größeren Verkehrsbehinderungen ist es laut derzeitigem Kenntnisstand der Polizei nicht gekommen.