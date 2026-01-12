Mehrere Tage nach einem Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Auto gibt die Polizei tragische Neuigkeiten bekannt. Ein Säugling ist gestorben.

red/dpa 12.01.2026 - 18:02 Uhr

Ein Baby ist nach einem Zusammenstoß zwischen dem Auto einer fünfköpfigen Familie und einem Lastwagen gestorben. Das fünf Monate alte Kind erlag nach dem Unfall im Süden Baden-Württembergs am Wochenende seinen Verletzungen im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge sei die Fahrerin des Autos auf die Gegenspur geraten, sagte ein Polizeisprecher.