Ein Verkehrsschild warnt Autofahrer wochenlang vor einer Baustelle nach dem Abbiegen. Der Haken: Abbiegen ist an dieser Kreuzung in Stuttgart-West verboten.
28.11.2025 - 10:47 Uhr
Die Warnung ist eindeutig: Wer hier abbiegt, der muss aufpassen. Das weiße Dreieck mit rotem Rand zeigt einen Bauarbeiter mit Schaufel in der Hand, ein Pfeil biegt sich darunter nach links weg. Das Verkehrsschild soll Autofahrer darauf hinweisen, dass eine Baustelle folgt, wenn sie links abbiegen. Das Problem: Links abbiegen ist an dieser Kreuzung in Stuttgart-West verboten.