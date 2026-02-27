Leitplanke stoppt die Unfallfahrt

Bei Stuttgart-Hedelfingen streifte er zunächst beim Überholen einen Wagen, fuhr jedoch weiter, um auf Höhe von Esslingen-Brühl erneut beim Überholen einen vorausfahrenden Wagen zu streifen. Im weiteren Verlauf streifte der 55-Jährige mit seinem Wagen beim Überholen einen Opel und prallte dann ins Heck eines Mercedes. Wegen umherfliegender Trümmerteile musste der Fahrer eines Mazda, der kurz hinter dem Opel fuhr, abrupt abbremsen, wodurch der Fahrer eines VW nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und ins Heck des Mazda krachte. Unbeeindruckt fuhr der 55-Jährige mit seinem inzwischen schwer beschädigten Cupra weiter, um schließlich an der Ausfahrt Esslingen-Zell von der Bundesstraße abzufahren. Dabei überfuhr er einen Leitpfosten und prallte zwei Mal gegen die Leitplanken – sein Wagen drehte sich und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen.