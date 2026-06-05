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Unfallserie in Stuttgart-Ost Abbiegeverbot für Lastwagen soll Gefahrenstelle beseitigen

Unfallserie in Stuttgart-Ost: Abbiegeverbot für Lastwagen soll Gefahrenstelle beseitigen
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Lastwagen, die länger als zwölf Meter sind, dürfen an der Kreuzung Villastraße/Neckarstraße nicht mehr rechts abbiegen. Foto: Steegmüller (2), alf Cycling

Sattelschlepper dürfen seit Mitte Mai nicht mehr von der Villastraße nach rechts in die Neckarstraße abbiegen. Trotz des Verbots blieb bereits ein Lastwagen am dortigen Gebäude stecken.

Reporter: Sebastian Steegmüller (seb)

Seit rund einem Jahr ereignen sich an einer Kreuzung im Stuttgarter Osten regelmäßig Unfälle mit einem ähnlichen Hergang: Lastwagenfahrer schätzen beim Rechtsabbiegen aus der Villastraße in die Neckarstraße den Kurvenradius falsch ein, geraten auf den Gehweg und streifen das dortige Gebäude. Mehrmals fuhren sie sich sogar fest – zuletzt blieb am Dienstag, 26. Mai, ein 54 Jahre alter Mann aus dem Augsburger Raum mit seinem Sattelschlepper stecken, das Fahrzeug musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Radladen Alf Cycling, Mieter im Eckhaus, hatte sich daraufhin mit einem Instagram-Video an Oberbürgermeister Frank Nopper gewandt und Maßnahmen gefordert, bevor etwas Schlimmeres passiert.

 

Beschilderung wurde eine Woche vor dem Unfall angebracht

Wie sich nun herausstellt, gilt dort jedoch bereits seit dem 19. Mai ein Lkw-Rechtsabbiegeverbot, das der Fahrer übersehen oder missachtet hat. Nach unserer jüngsten Berichterstattung teilte uns die Pressestelle mit, dass die Beschilderung eine Woche vor dem letzten Unfall angebracht worden ist. Zuvor ließ sie eine entsprechende Anfrage mehrere Tage unbeantwortet.

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Laut Verwaltung dürfen Lastwagen über zwölf Meter Länge nicht mehr von der Villastraße nach rechts in die Neckarstraße abbiegen. Mit der Maßnahme sollen „schwierige Situationen, die mit langen und großen Fahrzeugen entstanden sind“, verhindert werden. Denn sie müssen vor dem SWR-Funkhaus nach links in die Kuhnstraße fahren und dabei auf der Schleife zur Neckarstraße zweimal die Gleise überqueren. Die Linkskurve sei größer und besser befahrbar, sagt Stadtsprecherin Frederike Myhsok. Um mehr Platz auf der Schleife zu schaffen, wurde auf Höhe des japanischen Gartens die schraffierte Fläche erweitert.

Dieses Schild steht in der Villastraße, rund 80 Meter unterhalb der Kreuzung.

Die neue Route ist noch nicht in Lkw-Navigationssystemen hinterlegt, die Verkehrspolizei will die Informationen jedoch zeitnah an das Innenministerium weitergeben und somit den Navi-Herstellern zur Verfügung stellen. Rund 80 Meter vor der Kreuzung weist in der Villastraße zunächst ein rundes, blaues Schild mit weißem Pfeil darauf hin, dass Lastwagen an der nächsten Einmündung nach links abbiegen müssen. Auf halber Strecke wurde zudem ein bestehendes weißes Schild mit einem roten Lkw-Verbotszeichen erweitert. Es wurde direkt auf dem Pfeil angebracht, der in Richtung Neckartor, Stöckach, zum Karl-Olga-Krankenhaus und zum SWR zeigt. „Weitere bauliche Eingriffe sind derzeit nicht geplant“, sagt Frederike Myhsok. „Änderungen an der Größe der Kurve würden sich auf den gesamten Kreuzungsbereich auswirken. Zudem ist der Gehweg dort bereits relativ schmal und würde durch zusätzliche Einbauten weiter eingeschränkt.“

Schon bevor die Stadt Stuttgart das Verbot erlassen hatte, äußerte Fabian Armbruster, Geschäftsführer des Radladens Alf Cycling, Zweifel an der Maßnahme. Der Unfall vom 26. Mai – nur eine Woche nach Anbringung der Beschilderung – scheint seine Skepsis zu bestätigen. Er forderte stattdessen bauliche Veränderungen. „Vielleicht eine Bake oder einen Poller hinstellen? Irgendwie muss die Ecke geschützt werden“, so der 37-Jährige, der sich nicht nur um seine Kundschaft sorgt. „Auf dem Gehweg halten sich viele Fußgänger auf, Kinder auf dem Schulweg. Langfristig würden wir uns eine städtebauliche Umgestaltung wünschen. Es ist für uns in keiner Weise nachvollziehbar, warum diese kleine Stichstraße zwischen Neckar- und Cannstatter Straße vierspurig sein muss.“

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