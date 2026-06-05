Unfallserie in Stuttgart-Ost: Abbiegeverbot für Lastwagen soll Gefahrenstelle beseitigen

Seit rund einem Jahr ereignen sich an einer Kreuzung im Stuttgarter Osten regelmäßig Unfälle mit einem ähnlichen Hergang: Lastwagenfahrer schätzen beim Rechtsabbiegen aus der Villastraße in die Neckarstraße den Kurvenradius falsch ein, geraten auf den Gehweg und streifen das dortige Gebäude. Mehrmals fuhren sie sich sogar fest – zuletzt blieb am Dienstag, 26. Mai, ein 54 Jahre alter Mann aus dem Augsburger Raum mit seinem Sattelschlepper stecken, das Fahrzeug musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Radladen Alf Cycling, Mieter im Eckhaus, hatte sich daraufhin mit einem Instagram-Video an Oberbürgermeister Frank Nopper gewandt und Maßnahmen gefordert, bevor etwas Schlimmeres passiert.