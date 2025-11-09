In Stuttgart-West hat es wieder einen Stadtbahn-Unfall gegeben. Offenbar war ein Autofahrer verbotenerweise links abgebogen. Mehrere Menschen wurden verletzt.
09.11.2025 - 18:37 Uhr
Erneut ist ein Unfall auf der Stadtbahnstrecke in Stuttgart-West passiert: Auf der Schlossstraße ist am Sonntagabend ein Auto gegen eine Stadtbahn der Linie U9 geprallt. Mehrere Menschen sind bei der Kollision verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher auf Anfrage unserer Redaktion mit. Zwei Personen mussten in eine Klinik gebracht werden. Neben den Insassen des Autos sollen auch Stadtbahnreisende verletzt worden sein. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar.