Auf einer Kreuzung in Stuttgart-Ost bleibt am Donnerstag ein Lkw beim Abbiegen an einem Gebäude hängen. Es ist nicht das erste Mal, dass das dieses Jahr passiert.

Philip Kearney 04.07.2025 - 15:09 Uhr

In Stuttgart-Ost gibt es eine Kreuzung, an der es immer wieder kracht, besonders wenn Lkw unterwegs sind – so auch am vergangenen Donnerstag. Wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage mitteilt, war ein 57 Jahre alter Lkw-Fahrer gegen 16.15 Uhr mit einem Sattelauflieger auf der Villastraße unterwegs. Als er rechts in Richtung Neckarstraße abbiegen wollte, blieb er mit seinem 40-Tonner an der Ecke eines Gebäudes hängen und beschädigte die Hauswand. Ein Stück Fassade löste sich und fiel zu Boden. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Gesamtschaden von 15.000 Euro, 10.000 am Lkw, 5000 am Gebäude.