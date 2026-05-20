Unfalltod am Olgaeck in Stuttgart Prozess beginnt – diese Strafen gab es in ähnlichen Fällen
Am Stuttgarter Amtsgericht wird an diesem Mittwoch der tödliche Unfall am Olgaeck verhandelt. Was kommt auf den Fahrer zu? Dabei gibt es einen Knackpunkt.
Am Stuttgarter Amtsgericht wird an diesem Mittwoch der tödliche Unfall am Olgaeck verhandelt. Was kommt auf den Fahrer zu? Dabei gibt es einen Knackpunkt.
Ein schwerer Gang steht mehreren Menschen an diesem Mittwoch bevor. Von 9 Uhr an wird am Stuttgarter Amtsgericht der tödliche Unfall am Stuttgarter Olgaeck verhandelt. Am 2. Mai vergangenen Jahres war ein schwerer Mercedes-Geländewagen von der Fahrbahn abgekommen und gegen das Geländer der Stadtbahnhaltestelle gerollt. Eine 46 Jahre alte Frau verlor ihr Leben, acht weitere Menschen wurden teils schwer verletzt, darunter fünf Kinder. Nun müssen der Fahrer des Wagens als Angeklagter und die Opfer als Zeugen oder Nebenkläger vor Gericht erscheinen.