Noch hat das Amtsgericht nicht über die Eröffnung des Hauptverfahrens entschieden, noch sind keine Termine für die Prozesstage festgelegt. Gegen einen Fahrer einer tonnenschweren Mercedes G-Klasse ist wegen fahrlässiger Tötung und achtfacher fahrlässiger Körperverletzung Anklage erhoben worden. Am 2. Mai 2025 war der damals 42-Jährige in der Innenstadt an der Haltestelle Olgaeck von der Fahrbahn abgekommen, war in eine Fußgängergruppe geprallt. Eine 46-jährige Mutter starb, acht Fußgänger erlitten zum Teil schwere Verletzungen. Besonders brisant: Laut Staatsanwaltschaft waren im Blut des Beschuldigten Spuren von Kokain und eine Kokainabbauprodukts gefunden worden.