 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Mission Nuss-Nougat-Aufstrich

Unfreiwilliges Product Placement Mission Nuss-Nougat-Aufstrich

Unfreiwilliges Product Placement: Mission Nuss-Nougat-Aufstrich
1
Völlig losgelöst: durch die Orion-Kapsel schwebendes Nutella-Glas. Foto: imago/Nasa via Bestimage

Ein Nutella-Glas schwebt durch eine Raumkapsel. Kolumnist KNITZ ist bei dem Anblick entzückt, aber keinesfalls überrascht. Schon mal was von Mars und Milky Way gehört?

Für uns Erdlinge, die leider nicht das Gefühl der Schwerelosigkeit genießen durften, bleiben von der Artemis-2-Mission immerhin fantastische Bilder. Und eine Videosequenz, auf der man sieht, wie ein Nutella-Glas durch die Orion-Kapsel schwebt, knapp vorbei am Kopf der Astronautin Christina Koch.

 

Was KNITZ bei dem Anblick als erstes durch den Kopf schoss: Werden künftig in den auf Produkthaftung fixierten USA die Nutella-Behältnisse mit dem Warnhinweis versehen werden müssen, sie doch bei Ausflügen ins Weltall festzuschnallen?

Unsere Empfehlung für Sie

Zum „Brillenträger des Jahres“: Immer wenn er die Brille nahm

Zum „Brillenträger des Jahres“ Immer wenn er die Brille nahm

Kolumnist KNITZ über eine Auszeichnung für den ausgezeichneten Komiker Hape Kerkeling. Und warum KNITZ diese Auszeichnung nie zuteilwerden wird.

Als Freund des zuckersüßen Brotaufstrichs hat KNITZ die Videosequenz selbstverständlich entzückt. Wirklich überrascht aber hat sie ihn aber nicht. Schließlich ist er mit der Erkenntnis aufgewachsen, dass so mancher Süßstoff schon vom Namen her einen Hang zum Überirdischen hat.

Als da wäre der mit Schokolade überzogene Karamell-Riegel Mars, der einem Reklame-Slogan aus den Sechzigerjahren gemäß verbrauchte Energie sofort zurückbringt. Spaßvögel haben in den Hochzeiten der Anti-AKW-Bewegung den Spruch aufgriffen und empfohlen, doch besser keinen Atommüll zum Mars zu fliegen.

Unsere Empfehlung für Sie

Im Schlafwagen durch die Nacht: 16 Stunden Schönheitsschlaf bis Paris

Im Schlafwagen durch die Nacht 16 Stunden Schönheitsschlaf bis Paris

Typisch Liegenpresse: Kolumnist KNITZ sinniert über erholsamen Schlaf in vollen Zügen und warum bei ihm da frühe Kindheitserinnerungen hochkommen.

Und dann natürlich Milky Way (zu Deutsch: Milchstraße), ebenfalls von der Firma Mars Incorporated produziert und angeblich so leicht, dass er sogar in Milch schwimmt. KNITZ hat das nie ausprobiert, aber im Lauf der Jahre festgestellt, dass die Füllung zumindest hierzulande verändert wurde und an Leichtigkeit eingebüßt hat.

Erbsenzähler haben nachgerechnet

Doch zurück zu jenem Nutella-Glas, das während eines Livestreams plötzlich durch die „Orion“-Kapsel schwebte und in den sozialen Medien zum größten viralen Hit des Artemis-2-Fluges wurde. Irgendwelche Erbsenzähler im Netz haben nachgerechnet und behaupten, dass der Transport eines 500-Gramm-Glases aufs Gesamtgewicht des Raumfahrzeugs und die Gesamtkosten des Unternehmens bezogen mit 75 926 US-Dollar (64 982 Euro) zu Buche schlägt. KNITZ findet, die Kohle könnte der italienische Hersteller Ferrero springen lassen – für eine der originellsten PR-Einlagen aller Zeiten.

Unsere Empfehlung für Sie

Mensch und Technik: Das Navi denkt, der Radler lenkt

Mensch und Technik Das Navi denkt, der Radler lenkt

Kolumnist KNITZ über eine wunderbare Errungenschaft der Neuzeit. Und den Begriff „selbsterklärend“.

Nicht ganz unbeteiligt an der Sache ist der deutsche Geophysiker, Vulkanologe und Astronaut Alexander Gerst, wie er gegenüber „Spiegel online“ gestand. Er habe seinen Freund Reid Wiseman bei einer ISS-Mission wohl auf den Geschmack gebracht. Die beiden beschmierten Kekse mit der Nuss-Nougat-Creme und bewarfen sich in der Schwerelosigkeit damit. Das, wiederum, kann KNITZ keinesfalls unterstützen, ist er doch mit dem Spruch „Mit dem Essen spielt man nicht“ aufgepäppelt worden.

Gehört Butter zum Nutellabrot?

So, wir haben jetzt jene Stelle erreicht, an der KNITZ die stets um seine Cholesterinwerte besorgte Leibärztin bittet, aus dem Text auszusteigen.

Unsere Empfehlung für Sie

Humor und Vorsorge: „Das ist in Ihrem Alter völlig normal“

Humor und Vorsorge „Das ist in Ihrem Alter völlig normal“

Kolumnist KNITZ über einen Satz aus der Ärzteschaft, der sogar eine launige Festgesellschaft beschäftigen kann.

KNITZ ist gespannt, ob eine irdische Debatte künftig auch im Weltall ausgetragen wird: Er ist der Meinung, dass der Brotaufstrich auf Schwarzbrot nur mit einer dicken Butterschicht voll zur Geltung kommt.

Darauf einen Schnaps

Gleiches gilt übrigens auch für mit Kalbsleberwurst bestrichene Brezeln. Doch damit genug der gebeichteten Ernährungssünden. KNITZ wünscht Ihnen eine unbeschwerte Restwoche. Zur Not hilft ein Schnaps.

Weitere Themen

Energie in Stuttgart: Öl- und Gasmangel wegen Iran-Krieg – Was Energieberater in Stuttgart beobachten

Energie in Stuttgart Öl- und Gasmangel wegen Iran-Krieg – Was Energieberater in Stuttgart beobachten

Globale Krisen verunsichern die Verbraucher. Die Anfragen im Energieberatungszentrum Stuttgart steigen. Ein Experte sagt, die Leute merken: „Fossile Energie funktioniert nicht.“
Von Judith A. Sägesser
Stuttgarter Frühlingsfest: „Safe Now“ – eine App für die Sicherheit jetzt in jedem Festzelt

Stuttgarter Frühlingsfest „Safe Now“ – eine App für die Sicherheit jetzt in jedem Festzelt

Marcel Benz war der Vorreiter. Nun führen auch die anderen Wirte die App „Safe Now“ in ihren Zelten ein. Ein Knopfdruck – und es kommt Hilfe.
Von Frank Rothfuß
Schulen in Stuttgart: Erneut deutlich weniger Anmeldungen an Gymnasien – Das sind die Folgen

Schulen in Stuttgart Erneut deutlich weniger Anmeldungen an Gymnasien – Das sind die Folgen

Die Zahl der Viertklässler, die den direkten Weg zum Abitur einschlagen, ist zum zweiten Mal gesunken – und das deutlich. Ein Innenstadt-Gymnasium muss Schüler umlenken.
Von Alexandra Kratz
Unfreiwilliges Product Placement: Mission Nuss-Nougat-Aufstrich

Unfreiwilliges Product Placement Mission Nuss-Nougat-Aufstrich

Ein Nutella-Glas schwebt durch eine Raumkapsel. Kolumnist KNITZ ist bei dem Anblick entzückt, aber keinesfalls überrascht. Schon mal was von Mars und Milky Way gehört?
Von KNITZ
Ungarn in Stuttgart: Nach der Wahl – „Muss mich nicht mehr schämen, aus Ungarn zu sein“

Ungarn in Stuttgart Nach der Wahl – „Muss mich nicht mehr schämen, aus Ungarn zu sein“

Rafael Labanino und Boglárka Pap stammen aus Ungarn und leben in Stuttgart. Nach der Abwahl von Viktor Orbán glauben beide, dass ihr Leben auch hier einfacher wird.
Von Lisa Welzhofer
Psychologin über Kommunikation: „Tu einfach mal das Handy weg!“ – wie man ein aufmerksamer Zuhörer wird

Psychologin über Kommunikation „Tu einfach mal das Handy weg!“ – wie man ein aufmerksamer Zuhörer wird

Wie geht Zuhören? Margarete Imhof hat sich intensiv mit dieser Frage beschäftigt. Am 15. April spricht sie im Hospitalhof. Vorab gibt es im Interview Gelegenheit ihr zuzuhören.
Von Jan Sellner
Bereitschaftspflege in Stuttgart: Schmutzkruste auf der Haut – wie verwahrloste Babys aufgefangen werden

Bereitschaftspflege in Stuttgart Schmutzkruste auf der Haut – wie verwahrloste Babys aufgefangen werden

Bereitschaftspflegefamilien geben Kindern ein Zuhause auf Zeit. Bei der Vermittlung sind diese teils in einem erschreckenden Zustand, berichtet Ralf Wahlenmaier vom Jugendamt.
Von Viola Volland
Verkehr in Stuttgart: Engpass Neue Weinsteige: Arbeiten sollen im Mai weitergehen

Verkehr in Stuttgart Engpass Neue Weinsteige: Arbeiten sollen im Mai weitergehen

Seit Monaten ruht die Baustelle an der Neuen Weinsteige. Die Stadt nennt einen Termin für die Fortsetzung der Arbeiten, die zwei Fahrspuren beanspruchen und für viel Stillstand sorgen.
Von Christian Milankovic
Speedweek in Stuttgart: Wegen der Ehefrau hat es „pressiert“ - so startete der Blitzermarathon

Speedweek in Stuttgart Wegen der Ehefrau hat es „pressiert“ - so startete der Blitzermarathon

Die Speedweek, die Woche mit verstärkten Tempokontrollen, ist eröffnet. Am Montag wurden in Stuttgart die ersten Sünder des Blitzermarathons ins Visier genommen.
Von Wolf-Dieter Obst
Stuttgarter Frühlingsfest: Veranstalter selbstbewusst: „Weltgrößtes Frühlingsfest!“ – Kritik an Gebühren

Stuttgarter Frühlingsfest Veranstalter selbstbewusst: „Weltgrößtes Frühlingsfest!“ – Kritik an Gebühren

Etliches ist neu beim Stuttgarter Frühlingsfest. Auch die Ansprache. Man haut auf die Pauke. Und die Kritik am Gemeinderat ist laut.
Von Frank Rothfuß
Weitere Artikel zu Stuttgart Nutella Video
 
 