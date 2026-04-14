Unfreiwilliges Product Placement Mission Nuss-Nougat-Aufstrich
Ein Nutella-Glas schwebt durch eine Raumkapsel. Kolumnist KNITZ ist bei dem Anblick entzückt, aber keinesfalls überrascht. Schon mal was von Mars und Milky Way gehört?
Ein Nutella-Glas schwebt durch eine Raumkapsel. Kolumnist KNITZ ist bei dem Anblick entzückt, aber keinesfalls überrascht. Schon mal was von Mars und Milky Way gehört?
Für uns Erdlinge, die leider nicht das Gefühl der Schwerelosigkeit genießen durften, bleiben von der Artemis-2-Mission immerhin fantastische Bilder. Und eine Videosequenz, auf der man sieht, wie ein Nutella-Glas durch die Orion-Kapsel schwebt, knapp vorbei am Kopf der Astronautin Christina Koch.